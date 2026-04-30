Juventus allenamento ad alta intensità alla Continassa | la reazione di Cambiaso – FOTO e VIDEO

Alla Continassa, la squadra ha svolto un allenamento intenso mentre si prepara per la sfida contro il Verona. Durante l’allenamento, Cambiaso ha mostrato una reazione evidente, catturando l’attenzione dei presenti attraverso foto e video diffusi sui social. La sessione, dedicata a migliorare la condizione fisica, segue le attività quotidiane del club in vista del prossimo impegno ufficiale.

di Mauro Munno Juventus, allenamento ad alta intensità alla Continassa: la reazione di Cambiaso. Prosegue il lavoro dei bianconeri verso il Verona. Sotto il sole primaverile della Continassa, la Juventus prosegue la marcia d’avvicinamento al match casalingo contro il Verona. Quando mancano soltanto quattro turni alla conclusione del campionato, lo staff tecnico ha imposto una seduta ad alta intensità per mantenere alta la concentrazione. Il clima di fatica, ma anche di grande applicazione, è stato sintetizzato con una battuta da Andrea Cambiaso, che ha scherzato sull’impegno richiesto: « È dura eh! Si lavora, mica si scherza ». Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata La novità più rilevante della giornata riguarda il pieno recupero di Khéphren Thuram, tornato stabilmente a lavorare con il resto del gruppo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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