A Brescia, è praticamente impossibile trovare una stanza per studenti sotto i 400 euro. La ricerca si fa sempre più difficile con l’avvicinarsi dell’inizio delle lezioni, e molti studenti devono affrontare prezzi elevati per trovare un alloggio. La domanda supera l’offerta, rendendo complicato assicurarsi una sistemazione a prezzi accessibili. La situazione si aggrava nel periodo estivo, quando molti studenti cercano un alloggio prima dell’inizio dell’anno accademico.

L’estate porta con sé il caldo e le vacanze, ma per migliaia di studenti universitari segna anche l’inizio di una corsa contro il tempo: trovare una stanza prima che ricomincino le lezioni. Negli ultimi anni l’Università degli Studi di Brescia ha ampliato progressivamente la propria offerta formativa, attirando un numero sempre maggiore di iscritti, compresi gli studenti fuori sede. A luglio la ricerca dell’alloggio è già entrata nel vivo e possiamo dire che il problema resta quello di sempre: i posti letto negli studentati e nelle strutture convenzionate non bastano a soddisfare la domanda e il mercato privato continua a dettare legge. Gli... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - La giungla degli affitti delle case per studenti universitari: a Brescia impossibile trovare una stanza sotto i 400 euro

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