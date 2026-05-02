Negli ultimi anni, gli studenti fuori sede che cercano una stanza nelle città universitarie più grandi hanno visto aumentare i costi di affitto. Tra Milano e Pavia, le spese sono cresciute del 40% rispetto al 2020, rendendo più difficile trovare soluzioni abitative accessibili. Questa tendenza riguarda principalmente le stanze destinate agli studenti che si trasferiscono per motivi di studio e si affaccia come una delle principali variazioni nelle tariffe di mercato.

Milano, 2 maggio 2026 – Una mini stangata sui prezzi da pagare per le stanze in affitto per gli studenti fuori sede che studiano nelle principali città universitarie fra cui Milano e Pavia. Gli affitti sono infatti aumentati negli ultimi sei anni del 40% gravando ulteriormente sui bilanci delle famiglie che oltre alle rette universitari devono far fronte a prezzi medi che si aggirano, in Italia, fra 500 e 700 euro al mese (ovviamente con forbici di prezzo che variano a seconda della tipologia dell’immobile, la sua collocazione e la città ). Ad analizzare come sono aumentati i prezzi nel periodo 2020-2026 è il portale Immobiliare.it. Studenti universitari montano le tende per protesta contro il caro casa in Piazza della Scala, Milano, 11 ottobre 2022, ANSA PAOLO SALMOIRAGO "Un settore vivace” .🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Milano a Pavia, stangata sugli affitti per gli universitari fuori sede: spendono il 40% in più per una stanza rispetto al 2020

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