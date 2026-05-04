Aumentano ancora gli affitti per gli universitari a Milano | per una stanza singola non bastano 700 euro

A Milano, i costi degli affitti per gli studenti universitari continuano a salire. Secondo un'analisi recente, il prezzo medio di una stanza singola si attesta a circa 729 euro al mese, superando la soglia dei 700 euro. Questa cifra rappresenta un incremento rispetto ai mesi precedenti, rendendo sempre più difficile trovare soluzioni abitative a prezzi accessibili per gli studenti che vivono in città.

Secondo l'ultima analisi di Immobiliare.it Insights, l'affitto per una stanza singola a Milano costa in media 729 euro al mese. Negli ultimi 6 anni, i costi nelle città universitarie italiane più importanti i prezzi sono saliti del 41 per cento.🔗 Leggi su Fanpage.it

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