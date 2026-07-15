La furia di Meloni sui franchi tiratori | tra i sospetti spunta un nome pesantissimo L’ipotesi voto anticipato

Da thesocialpost.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la bocciatura dell’emendamento sulle preferenze nella riforma elettorale, si sono intensificate le tensioni tra i membri della maggioranza. Tra i sospetti di franchi tiratori, si fa il nome di un esponente di peso, considerato determinante nella decisione. La situazione ha alimentato voci su una possibile convocazione di elezioni anticipate, mentre i leader politici si confrontano sui prossimi passi.

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La clamorosa bocciatura dell’emendamento sulle preferenze nella riforma della legge elettorale continua a provocare forti tensioni all’interno della maggioranza. Dopo il voto segreto alla Camera, che ha visto il governo andare sotto per appena un voto, Giorgia Meloni è impegnata a individuare i cosiddetti franchi tiratori che avrebbero affossato uno dei punti qualificanti della riforma. Secondo diversi retroscena pubblicati dalla stampa nazionale, la premier sarebbe profondamente irritata per quanto accaduto e starebbe valutando anche le possibili conseguenze politiche, compresa l’ipotesi di un ricorso anticipato alle urne. La sconfitta... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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