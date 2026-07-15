Giorgia Meloni ha espresso forte disappunto per i 30 deputati che hanno votato contro la sua legge elettorale, causandone il fallimento. La premier ha avanzato sospetti su possibili responsabilità di figure vicine a Forza Italia e Futuro Nazionale. Tra le ipotesi, si fa anche il nome di Marina Berlusconi come possibile orchestratrice di questa opposizione interna. La discussione politica si concentra ora sulla possibilità di convocare nuove elezioni a giugno.

Giorgia Meloni è furiosa con i trenta franchi tiratori che hanno affossato la sua legge elettorale. E se i sospetti della premier vanno da Forza Italia a Futuro Nazionale, il nome che potrebbe aver orchestrato tutto è quello di Marina Berlusconi. Ma, riferisce il Corriere, girano voci su alcuni parlamentari meloniani del Sud che avrebbero disobbedito all’ordine della leader, esplicitato su Facebook. E a Palazzo Chigi intanto riflettono. Notando che così si tifa per il pareggio alle elezioni politiche del 2027. Mentre una finestra per il voto anticipato a giugno comincia ad aprirsi. Chi sono i 30 franchi tiratori della legge elettorale. La definizione di franchi tiratori viene dal gergo militare. 🔗 Leggi su Open.online

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Si parla di: La furia di Meloni sui 30 franchi tiratori e i sospetti su Marina Berlusconi: Ipotesi voto a giugno.

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