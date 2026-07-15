Nella notte, venti petroliere sono state attaccate nel Mar d'Azov, colpendo la flotta ombra russa. I droni ucraini hanno inflitto danni alle navi, danneggiando un numero consistente di petroliere. L’attacco ha causato problemi alla movimentazione di carburante e ha contribuito a dividere in due la penisola di Crimea. La situazione rappresenta un nuovo episodio di attacchi frequenti contro le rotte marittime della Russia.

L'Ucraina ha sferrato un colpo durissimo, tra i tanti sempre più frequenti, alla logistica marittima della Federazione Russa. Nella notte di questo mercoledì 15 luglio, le Forze dei Sistemi di Droni dell'Ucraina (conosciute come USF, ovvero Unmanned Systems Forces) hanno condotto una massiccia operazione coordinata nel Mar Nero, colpendo contemporaneamente 20 imbarcazioni russe. L'azione segna un'ulteriore espansione strategica della flotta di droni di Kiev, spingendosi ben oltre i confini operativi finora delinati dal Mar d'Azov. L'attacco di oggi è stato battezzato come parte dell'Operazione MoLoChKa (che in ucraino, curiosamente, significa "Latticini"), pianificata per celebrare la Giornata dello Stato Ucraino. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - La flotta ombra russa "brucia" sotto i colpi dei droni ucraini, altre 20 petroliere attaccate nel Mar d'Azov: così Kiev taglia in due la Crimea

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