I droni ucraini affondano la flotta ombra di Putin oltre 20 petroliere in fiamme nel Mar d' Azov E Mosca fugge dallo stretto di Kerch

Notizia in breve

Nel Mar d'Azov, oltre 20 petroliere sono state colpite e incendiate da droni ucraini. La flotta ombra di Mosca si è indebolita, mentre le navi sono state affondate o danneggiate. Mosca ha ritirato alcune navi dallo stretto di Kerch in risposta. L'Ucraina ha utilizzato droni per attaccare obiettivi marittimi, e le azioni sono state condotte dopo i raid missilistici contro la capitale ucraina.