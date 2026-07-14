Calciomercato la Fiorentina si aggiudica Valdepenas | era seguito anche dal Milan

La Fiorentina ha acquisito il calciatore Valdepenas, seguito anche dal Milan. La società toscana, con il supporto del direttore sportivo, sta portando avanti una serie di acquisti mirati. La trattativa si è conclusa positivamente, portando il giocatore in rosa. La mossa si inserisce in una strategia di rafforzamento del team, senza ancora dettagli sui termini economici dell’accordo. La notizia si aggiunge alle recenti operazioni di mercato del club.

Una Fiorentina letteralmente scatenata sul mercato. Sotto la sapiente mano di Fabio Paratici, direttore sportivo della viola, il club toscano sta facendo una campagna acquisti davvero straordinaria. L'ultimo capolavoro, infatti, porta fino in spagna. Come riferito da Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, la Fiorentina ha chiuso per l'arrivo di Victor Valdepenas, gioiello classe 2006 del Real Madrid seguito anche dal Milan di Amorim. Milan, soffiato Valdepenas dalla Fiorentina: le cifre. La trattativa guidata dalla Fiorentina, che ha soffiato al Milan il gioiellino dei blancos, si è sbloccata grazie ad un accordo raggiunto tra le parti: 8 milioni di euro come base fissa per il cartellino e accordo quinquennale per blindare il giovane. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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