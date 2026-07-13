Nel torneo WTA di Atene, Zheng e Sakkari sono passate agli ottavi di finale. La cinese e la tennista greca hanno vinto i loro incontri nel primo turno, aprendo con successo la loro partecipazione alla competizione. La giornata ha visto disputare numerosi match del primo round, con le due giocatrici che hanno ottenuto le vittorie necessarie per proseguire nel torneo.

Il torneo WTA di Atene caratterizza la prima giornata con l’intenso programma di match del primo turno. Il debutto nel torneo sorride alla cinese Qinwen Zheng e all’idolo di casa Maria Sakkari. La cinese e la greca accedono così agli ottavi di finale del torneo ellenico. La cinese Qinwen Zheng, ex Top 10 e al momento numero 135 WTA, piega la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, sesta favorita del tabellone, 7-5 6-1 in un’ora e quarantanove minuti. La ceca Sara Bejlek, quinta favorita del tabellone, supera la qualificata slovacca Viktoria Morvayova 6-0 7-5 in un’ora e ventisette minuti. La greca Maria Sakkari, testa di serie numero quattro, regola 6-0 7-6(1) l’uzbeka Polina Kudermetova in un’ora e venticinque minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Atene 2026, buona la prima per Zheng e Sakkari. La cinese e la greca accedono agli ottavi

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