la famiglia reale spagnola festeggia la vittoria della spagna sulla francia nella semifinale dei mondiali 2026

La famiglia reale spagnola ha condiviso un video in cui si vede il Re, la regina, la principessa delle Asturie e l’infanta Sofia che seguono la semifinale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Francia in televisione da un divano a Barcellona. Nel filmato, si nota il momento di attenzione durante la partita e la reazione alla vittoria della Spagna. La registrazione è stata pubblicata sui canali ufficiali della famiglia.

In un video diffuso sui canali della famiglia reale spagnola si vede un momento informale in cui il Re Felipe VI, la regina Letizia, la principessa delle Asturie Leonor e l’infanta Sofia guardano in televisione, e dal loro divano, la semifinale della Coppa del Mondo FIFA tra Spagna e Francia a Barcellona. Ad ogni gol susseguono i dovuti festeggiamenti, fino alla vittoria definitiva con il 2-0 che porta la Spagna direttamente alla finale dei Mondiali 2026. #qnvideo Si dice che non ci siano grandi o piccole parti per un attore, così come non ci sono grandi o piccole storie. Il cinema in genere è. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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La Famiglia Reale Spagnola Festeggia la Vittoria della Spagna sulla Francia nella Semifinale dei

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