La famiglia reale spagnola ha celebrato la qualificazione della nazionale di calcio, lasciando temporaneamente da parte i protocolli ufficiali. La cerimonia si è svolta in un ambiente familiare, con membri della famiglia reale riuniti per condividere la gioia della vittoria. Non sono stati resi pubblici dettagli specifici sulla celebrazione, ma l’evento ha mostrato un momento di vicinanza tra la famiglia e il popolo, in occasione di un importante risultato sportivo.

Madrid, 15 lug. (askanews) - Uno spaccato di vita familiare oltre i rigidi protocolli per festeggiare le Furie rosse. La Casa Reale spagnola ha diffuso un video che mostra Re Felipe VI, la Regina Letizia, la Principessa Leonor e l'Infanta Sofia, vestite con le maglie della Nazionale, mentre celebrano con entusiasmo la vittoria per 2-0 della Spagna sulla Francia nelle semifinali dei Mondiali FIFA. Si dice che non ci siano grandi o piccole parti per un attore, così come non ci sono grandi o piccole storie. Il cinema in genere è. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La famiglia reale spagnola festeggia la qualificazione della nazionale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La famiglia reale spagnola festeggia la qualificazione della nazionale

Notizie e thread social correlati

"La Famiglia Reale Spagnola Festeggia la Vittoria della Spagna sulla Francia nella Semifinale dei Mondiali 2026"La famiglia reale spagnola ha condiviso un video in cui si vede il Re, la regina, la principessa delle Asturie e l’infanta Sofia che seguono la...

La Principessa ancora in coma, il dramma della famiglia reale thailandeseLa principessa rimane in coma da settimane, suscitando preoccupazione nella famiglia reale thailandese.

Temi più discussi: Mondiali 2026: Spagna in finale, Re Felipe VI con la sua famiglia guarda la partita in tv e festeggia la vittoria; Leonor di Spagna, lascia l’esercito dopo tre anni: l’orgoglio e l’emozione di mamma Letizia; Leonor di Spagna, la vera protagonista del battesimo della sorella Sofía 19 anni fa; Leonor di Spagna ha concluso l'Accademia militare.

La famiglia reale spagnola ha assistito all'emozionante semifinale della Coppa del Mondo di calcio tra la Spagna e la Francia e ha festeggiato l'accesso della nazionale iberica alla finale. x.com

Mondiali, la famiglia reale spagnola in festa per la finale: 'Ora il titolo'La famiglia reale spagnola in festa davanti alla TV per la semifinale vinta dalla Roja: abbracci e maglie personalizzate ... it.blastingnews.com

Mondiali: la famiglia reale spagnola esulta davanti alla tv, 'ora il titolo'(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Un divano in mezzo alla stanza, tutta la famiglia seduta a guardare una partita di calcio. È il video postato dall'account della Casa reale spagnola: il re Felipe VI insieme al ... tuttosport.com