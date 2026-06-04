La principessa rimane in coma da settimane, suscitando preoccupazione nella famiglia reale thailandese. La salute della sovrana, ricoverata in ospedale, non mostra miglioramenti. La famiglia non ha fornito dettagli sulle condizioni cliniche. La notizia ha suscitato attenzione tra i cittadini e i media locali. La monarchia non ha comunicato ufficialmente aggiornamenti sul suo stato di salute. La situazione resta sotto stretto riserbo, mentre la principessa continua a essere assistita in ospedale.

La monarchia thailandese si trova davanti a uno dei momenti più delicati della sua storia recente. Il peggioramento delle condizioni di salute di Bajrakitiyabha, figlia maggiore di Re Maha Vajiralongkorn, conosciuto come Rama X, ha riacceso interrogativi che da anni agitano il Palazzo Reale di Bangkok: chi sarà il prossimo sovrano della Thailandia? La Principessa, considerata da molti l’erede ideale per preparazione, esperienza istituzionale e popolarità, è in coma dal dicembre 2022 dopo un grave collasso causato da problemi cardiaci. Oggi il suo quadro clinico continua a destare preoccupazione e la sua assenza dalla vita pubblica sta rendendo sempre più evidente il problema della successione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Principessa ancora in coma, il dramma della famiglia reale thailandese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il figlio della principessa Diana rivela FINALMENTE segreti scioccanti su re Carlo

Notizie e thread social correlati

Kate Middleton al matrimonio reale: il figlio della Principessa Anna conferma la dataIl figlio della Principessa Anna ha annunciato la data del suo matrimonio con Harriet Sperling, confermando l’evento.

Per il compleanno di Carlo Gustavo di Svezia la famiglia reale sceglie tutte le sfumature di blu. Compresa la principessa misteriosa che si copre il volto con un cappelloDurante le celebrazioni per il compleanno del sovrano svedese, la famiglia reale ha scelto di indossare abiti nelle diverse tonalità di blu.

Temi più discussi: La tragica storia della principessa di Thailandia in coma scuote la monarchia; La salute della principessa Mette-Marit è peggiorata: l'annuncio del principe Haakon di Norvegia; Le condizioni della principessa della Thailandia peggiorano: in coma da 4 anni, ha un'infezione che compromette gli organi; Salma di Giordania: la principessa segue le orme della madre Rania, beauty icon.

47 ANNI - PRINCIPESSA IN COMA DAL 2022 DOPO TRE DOSI VACCINO ilfattoquotidiano.it/2026/05/29/inf… lavocedellevoci.it/2023/02/05/tha… x.com

Discussione sul nuovo film? La mancanza di interazioni tra Zuko e Katara e la sua spaventosa inconsistenza come Azula, oltre alla generale Zutara-ness reddit

Le condizioni di salute della principessa di Thailandia in coma da 4 anni continuano a peggiorareColpita da un malore nel 2022, la primogenita del re Rama X versa in condizioni critiche. A rischio la successione al trono. elle.com

Infezione fuori controllo e danni multiorgano: si aggravano le condizioni di salute della 47enne principessa Bajrakitiyabha, in coma da 4 anniLe condizioni della principessa thailandese Bajrakitiyabha peggiorano: infezione sistemica e danni a più organi vitali. ilfattoquotidiano.it