Durante la partita tra Norvegia e Inghilterra del 11 luglio, la famiglia Beckham è diventata oggetto di meme sui social media. La gara ha deciso quale delle due nazionali avrebbe proseguito verso le semifinali della Coppa del Mondo, in programma in serata contro l’Argentina. Nessuna delle due squadre ha coinvolto direttamente la famiglia, ma le immagini di alcuni membri sono state condivise e commentate online. La partita si è conclusa con la qualificazione di una delle due nazionali, che affronterà la nazionale argentina.

Lo scorso 11 luglio si è disputata la partita tra Norvegia e Inghilterra che ha decretato chi tra le due squadre sarebbe arrivata alle semifinali della Coppa del Mondo (in programma stasera alle 21 contro l'Argentina). Dopo 90 minuti vissuti col fiato sospeso dai tifosi di entrambe le Nazionali, il risultato di parità ha obbligato i Vichinghi e i Tre Leoni ad affrontare i tempi supplementari. A soli 3 minuti dall'inizio dell'extra time è arrivato il gol inglese: Jude Bellingham ha siglato la rete decisiva, portando in vantaggio la Nazionale di Tuchel e riaccendendo le speranze dei tifosi, dopo la tensione accumulata nei primi due tempi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Vanityfair.it - La famiglia Beckham ai Mondiali è diventata un meme

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Meme Frenzy Hits Victoria Beckham After Viral FIFA Moment | Vantage on Firstpost | 4K

Notizie e thread social correlati

Poggibonsi meme nazionale. Perché è diventata virale su TikTok (e cosa c’entra Michael Jackson)Un video pubblicato su TikTok mostra una persona che, travestita da Michael Jackson, dice: “Ciao sono Michael Jackson hee-hee e mi servono 10mila...

Inghilterra-Argentina, il precedente ai Mondiali 1998: un gol leggendario, l’espulsione di Beckham e i rigori fatali (Video)Durante i Mondiali del 1998, Inghilterra e Argentina si sono affrontate in una partita molto sentita.

Temi più discussi: Il look di Victoria Beckham ai Mondiali. Lo stile WAG, 20 anni dopo; Brooklyn Beckham non esaudisce il desiderio della sorella: salta il compleanno di Harper; Victoria Beckham, la reazione dell’ex Spice stupisce tutti: il marito David la difende; David e Victoria Beckham, 27 anni di nozze e quella dedica che sembra parlare anche al figlio lontano.

La famiglia Beckham ai Mondiali è diventata un memeI quarti giocati tra Norvegia e Inghilterra hanno fatto scalpore sul web. Il motivo? Una reazione piuttosto insolita della famiglia Beckham, che si sta preparando per la semifinale di oggi contro l'Ar ... vanityfair.it

Victoria Beckham, la reazione dell’ex Spice stupisce tutti: il marito David la difendeVictoria Beckham diventa virale per la sua reazione allo stadio ma, dopo le ironie social, David Beckham interviene e difende la moglie ... dilei.it