Inghilterra-Argentina il precedente ai Mondiali 1998 | un gol leggendario l’espulsione di Beckham e i rigori fatali Video

Notizia in breve

Durante i Mondiali del 1998, Inghilterra e Argentina si sono affrontate in una partita molto sentita. La sfida si è svolta in Francia e ha visto protagonisti momenti intensi e decisivi. Ricordata per un gol leggendario, la partita ha anche portato all’espulsione di un giocatore inglese e si è conclusa con i rigori, che hanno determinato l’eliminazione della squadra britannica. È stata una delle quattro sfide tra le due nazionali nel torneo mondiale.