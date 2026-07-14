Inghilterra-Argentina il precedente ai Mondiali 1998 | un gol leggendario l’espulsione di Beckham e i rigori fatali Video
Durante i Mondiali del 1998, Inghilterra e Argentina si sono affrontate in una partita molto sentita. La sfida si è svolta in Francia e ha visto protagonisti momenti intensi e decisivi. Ricordata per un gol leggendario, la partita ha anche portato all’espulsione di un giocatore inglese e si è conclusa con i rigori, che hanno determinato l’eliminazione della squadra britannica. È stata una delle quattro sfide tra le due nazionali nel torneo mondiale.
Inghilterra-Argentina si sono affrontate quattro volte ai Mondiali. Tutti ricordano la sfida dell’Azteca del 1986 con la mitica doppietta di Maradona. Le emozioni non mancarono anche nella sfida di Francia ’98 Una sfida sentitissima quella tra Inghilterra e Argentina. Mercoledì 15 luglio, le due nazionali si ritroveranno contro ad Atlanta per contendersi un posto nella finale dei Mondiali 2026. – calciomercato.it (foto Ansa) Sarà il quinto confronto diretto in un Mondiale. Dei quattro precedenti nessuno si è disputato in semifinale. Nel 1966, l’Inghilterra padrona di casa vinse agli ottavi (1-0). Nel 1986, all’Azteca, Maradona con una doppietta indimenticabile estromise gli inglesi ai quarti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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10-Minute Match | Argentina vs England | 1998 Historic Thriller
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L’Argentina ha ottenuto il via libera: nella semifinale dei Mondiali del 2026 contro l’Inghilterra scenderà in campo con la maglia blu. La sfida si giocherà ad Atlanta mercoledì 15 luglio alle 21 e sarà la seconda semifinale del torneo, dopo Francia-Spagna. Pe facebook
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