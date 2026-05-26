Un video pubblicato su TikTok mostra una persona che, travestita da Michael Jackson, dice: “Ciao sono Michael Jackson hee-hee e mi servono 10mila euro. Sono bloccato a Poggibonsi, manda subito”. Il video, girato in modo scherzoso, è diventato virale, portando il nome della cittadina toscana tra i trend nazionali. La clip ha raccolto numerosi commenti e condivisioni, contribuendo alla sua diffusione sui social.

Firenze, 26 maggio 2026 – “Ciao sono Michael Jackson hee-hee e mi servono 10mila euro. Sono bloccato a Poggibonsi, manda subito”. È questo l’audio assurdo che negli ultimi giorni ha invaso TikTok, trasformando all’improvviso Poggibonsi, tranquillo comune toscano in provincia di Siena, in uno dei luoghi più citati e oggetto di meme del web italiano. Il trend su TikTok. Il trend nasce da un audio volutamente assurdo che imita Michael Jackson e prende in giro i meccanismi delle truffe online e di quelle telefoniche: richieste disperate e improbabili in cui qualcuno sostiene di essere “bloccato” da qualche parte e chiede soldi con urgenza. Solo che qui il livello di nonsense viene portato all’estremo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poggibonsi meme nazionale. Perché è diventata virale su TikTok (e cosa c’entra Michael Jackson)

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