Uccise la madre malata di Alzheimer | assolta per totale vizio di mente
La Corte d’Assise di Arezzo ha deciso di assolvere una donna di 67 anni dall’accusa di aver ucciso la madre di 93 anni, affetta da Alzheimer e grave decadimento cognitivo. La decisione è stata presa perché si è ritenuto che al momento del fatto l’imputata fosse totalmente priva di capacità di intendere e di volere. La donna non è stata condannata né assoluta, ma è stata dichiarata totalmente incapace di intendere.
La Corte d’Assise di Arezzo ha assolto Giuseppina Martin, 67 anni, dall’accusa di aver ucciso la madre di 93 anni, affetta da Alzheimer e da un grave decadimento cognitivo. I giudici hanno riconosciuto nell’imputata un vizio totale di mente, ritenendo che, al momento dei fatti, fosse incapace di comprendere il significato delle proprie azioni e di autodeterminarsi. La tragedia risale alla notte tra l’8 e il 9 marzo 2025, nell’abitazione di famiglia in via Fermi, a San Giovanni Valdarno. L’anziana, che non era più in grado di vivere da sola, si era trasferita da qualche tempo nella casa della figlia, che si occupava di lei giorno e notte. Secondo quanto emerso durante il processo, il peso dell’assistenza continua, priva di pause e di un adeguato sostegno esterno, avrebbe provocato nella donna una condizione psicologica gravissima. 🔗 Leggi su Lortica.it
Uccise la madre malata soffocandola con un foulard: assolta per incapacità di intendere e volere
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