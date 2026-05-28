Governo Meloni centrodestra presenta il testo bis della legge elettorale le opposizioni insorgono Lega e FI litigano sull'Ucraina | news in diretta
Il centrodestra ha presentato un nuovo testo della legge elettorale, con modifiche rispetto alla versione precedente. Le opposizioni hanno immediatamente protestato, criticando il provvedimento. Nel frattempo, la Lega e Forza Italia sono tornate a discutere pubblicamente sulla posizione riguardo all’Ucraina, con divergenze emerse durante le dichiarazioni. Nessuna delle parti ha annunciato cambiamenti nel cronoprogramma, mentre si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.
Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni. Il centrodestra deposita il nuovo testo della legge elettorale, modificato rispetto alla versione originaria. Ma le opposizioni criticano i tempi: "È una forzatura". FI e Lega ligiano sull'adesione dell'Ucraina all'Ue. Tutti gli aggiornamenti in diretta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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