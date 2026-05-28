Governo Meloni centrodestra presenta il testo bis della legge elettorale le opposizioni insorgono Lega e FI litigano sull'Ucraina | news in diretta

Notizia in breve

Il centrodestra ha presentato un nuovo testo della legge elettorale, con modifiche rispetto alla versione precedente. Le opposizioni hanno immediatamente protestato, criticando il provvedimento. Nel frattempo, la Lega e Forza Italia sono tornate a discutere pubblicamente sulla posizione riguardo all’Ucraina, con divergenze emerse durante le dichiarazioni. Nessuna delle parti ha annunciato cambiamenti nel cronoprogramma, mentre si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.