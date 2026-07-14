Oltre 16.000 mitragliatrici calibro 9 millimetri, prive di caricatore e dismesse dalla Marina Militare, sono state messe all’asta. Le armi, provenienti dagli arsenali militari, sono ora disponibili per un acquisto tramite una procedura avviata dall’Agenzia Industrie Difesa. Le armi sono fuori servizio e non sono più in uso alle forze armate. La vendita avviene in un contesto di procedura pubblica.

Oltre 16mila mitragliatrici calibro 9 millimetri, prive di caricatore, oggi fuori servizio e dismesse dalla Marina Militare vengono ora messe all’asta nell’ambito di una procedura avviata dall’Agenzia Industrie Difesa. Il bando stato pubblicato il 25 giugno. Si tratta di Mab, acronimo per “Moschetto Automatico Beretta”. È una famosa serie di “mitra” ideati dal progettista Tullio Marengoni e prodotte dalla storica fabbrica d’armi Beretta a partire dal 1938. Le 16.165 pistole mitragliatrici sono attualmente custodite negli arsenali di La Spezia (8.404), Taranto (7.512) e Augusta (249). Le offerte potranno essere presentate entro le 10:00 del 27 luglio 2026. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - All’asta oltre 16mila mitragliatrici Beretta della Marina: dismesse dagli arsenali, ora cercano un acquirente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I Più Importanti Sistemi d'Arma Beretta nella Storia Militare Italiana

Notizie e thread social correlati

Il sicario di Boiocchi confessa in aula: "Ho ucciso per 15-16mila euro". Beretta: "Era una guerra"Il killer coinvolto nell’omicidio dell’ex capo ultras dell’Inter ha dichiarato in aula di aver ucciso per una somma tra i 15 e i 16 mila euro.

Melissa Satta e Carlo Beretta si sposano? “I due stanno cercano una nuova casa”Recenti voci indicano che Melissa Satta e Carlo Beretta potrebbero essere prossimi alle nozze.

Temi più discussi: Asta per 16mila moschetti dismessi dalla Marina Militare: oltre la metà sono alla Spezia; La Marina mette in vendita oltre 16mila Mab Beretta: all’asta i moschetti automatici che hanno fatto la storia delle Forze Armate italiane; Esercito Italiano, scatta la massima allerta addestrativa: tre esercitazioni strategiche simultanee tra Kosovo, Austria e minacce ibride; Forze dell’ordine in piazza: il MOSAC contro il contratto delle promesse e la firma prima della protesta.

La #MarinaMilitare vende oltre 16mila Mab #Beretta Un pezzo di storia delle Forze Armate italiane finisce sul mercato. x.com

Asta per 16mila moschetti dismessi dalla Marina Militare: oltre la metà sono alla SpeziaL’operazione ha preso forma attraverso una consultazione di mercato non vincolante, finalizzata a individuare il miglior offerente per l’acquisto del lotto. La quota più consistente del materiale è ... ilsecoloxix.it

La Marina mette in vendita oltre 16mila Mab Beretta: all’asta i moschetti automatici che hanno fatto la storia delle Forze Armate italianeLa Marina Militare mette in vendita 16.165 Mab Beretta dismessi dagli arsenali di La Spezia, Taranto e Augusta. Offerte entro il 27 luglio 2026. infodifesa.it