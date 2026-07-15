Il 15 settembre 1993, la mafia ha ucciso Padre Pino Puglisi con un colpo di pistola. Anni dopo, le reliquie del sacerdote sono diventate oggetto di devozione popolare, trasformando la memoria in una forma di liturgia. La figura di Puglisi continua a essere ricordata attraverso pratiche religiose e rituali che coinvolgono i fedeli. La memoria dell’omicidio si intreccia con la venerazione, creando un legame tra passato e attualità.

Hanno fatto a pezzi Padre Pino Puglisi. Prima Cosa nostra, con un colpo di pistola. Era il 15 settembre del 1993. Poi, molti anni dopo, la devozione. Letteralmente. Un frammento di dito qui, una reliquia là, piccoli pezzi del suo corpo custoditi, venerati, trasportati da una parrocchia all’altra, in pellegrinaggio permanente. Il beato dell’antimafia itinerante. La santità, in Sicilia, ha anche una logistica. Le reliquie fanno parte della tradizione cattolica. È normale. Meno normale è che, negli ultimi anni, anche l’antimafia abbia assunto gli stessi codici liturgici. Non bastano più il ricordo, lo studio, l’esempio. Servono oggetti da esporre, teche da inaugurare, luoghi da consacrare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La Croma di Falcone, e le reliquie che trasformano la memoria in liturgia

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