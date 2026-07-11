Il 13 luglio a Palermo sarà presentata la vettura utilizzata da Giovanni Falcone il giorno dell’attentato di Capaci nel 1992. Il presidente del Consiglio sarà presente alla cerimonia di svelamento della Croma, il veicolo su cui viaggiava il magistrato al momento dell’esplosione che causò la sua morte, insieme alla moglie e a alcuni agenti della scorta. La cerimonia si terrà nel luogo dell’attentato.

Ci sarà il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lunedì 13 luglio a Palermo, quando sarà svelata la Croma su cui viaggiava Giovanni Falcone il 23 maggio del 1992, quando i mafiosi lo uccisero, a Capaci, insieme alla moglie e ad alcuni agenti della sua scorta. La cerimonia con Nordio. Insieme al presidente del Consiglio, il Guardasigilli Carlo Nordio e le autorità istituzionali, militari e religiose. L’autovettura, custodita per quattordici anni nella teca di vetro sulla Piazza d’Armi della Scuola di formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia penitenziaria “Giovanni Falcone” di Roma, è stata ceduta temporaneamente alla Fondazione Falcone nell’ambito di un progetto per valorizzare e tramandare la memoria delle vittime delle stragi mafiose. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Giorgia Meloni.

© Secoloditalia.it - Strage di Capaci, sarà svelata la Croma su cui viaggiava Giovanni Falcone: Giorgia Meloni a Palermo il 13 luglio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Strage di Capaci, il ricordo indelebile di Giovanni Falcone e della sua scorta. Le parole di Mattarella e MeloniIl 23 maggio 1992, un'esplosione sull’autostrada A29 ha ucciso Giovanni Falcone e la sua scorta, mentre tornavano verso Palermo.

Giovanni Falcone: 34 anni fa la strage di CapaciIl 23 maggio 1992, un’esplosione ha colpito l’autostrada all’altezza di Capaci, causando la morte del giudice Giovanni Falcone, della moglie...

Temi più discussi: Anticipata la visita di Meloni, a Palermo il 13 luglio per lo svelamento della Croma della strage di Capaci; Processo Pellegrini ed altri (presunti depistaggi della strage di Capaci) (7.07.2026); La premier Meloni il 14 luglio a Palermo per la cerimonia dell’auto della strage di Capaci; L’onorificenza XXI Luglio 1921. L’edizione 2026 a Maria Falcone.

C'è un modo per mantenere la Seconda Guerra Mondiale in un stallo attivo oltre il 1945? reddit

Strage di Capaci, la premier Meloni il 14 luglio a Palermo per svelare la Croma di Giovanni Falcone e Francesca MorvilloIl presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà a Palermo il 14 luglio per partecipare, alle 17, negli spazi del Museo del Presente Falcone e Borsellino a Palazzo Jung alla cerimonia di svelamento ... lasicilia.it

Vandalizzata nel Milanese una targa intitolata a Giovanni Falcone e alla strage di CapaciUna targa commemorativa della Strage di Capaci e in memoria di Giovanni Falcone è stata vandalizzata a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese. La targa è stata danneggiata, probabilmente a colpi di mazza ... avvenire.it