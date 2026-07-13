La premier italiana è a Palermo per partecipare alla cerimonia di svelamento di una Fiat Croma, veicolo su cui viaggiavano il magistrato e la moglie il 23 maggio 1992. L’evento si svolge presso un museo dedicato ai giudici Falcone e Borsellino. La cerimonia ha visto la presentazione dell’auto, simbolo di un momento storico legato alla lotta contro la criminalità organizzata. Nessun intervento pubblico o dichiarazione sono stati ancora annunciati.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è a Palermo per la cerimonia dello svelamento della Fiat Croma su cui viaggiavano Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio del 1992, presso il ‘Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino’. Meloni ha presieduto anche il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica: “A pochi giorni dal 34esimo anniversario della strage di via D’Amelio, il messaggio dello Stato è uno solo: contro la criminalità organizzata nessun passo indietro. Grazie alla magistratura e alle Forze dell’ordine per aver fermato la banda dei Kalashnikov. La legalità è la strada”, ha scritto la premier su X. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Meloni a Palermo, la visita della premier per la cerimonia di svelamento della Fiat Croma di Falcone

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A pochi giorni dal 34° anniversario della strage di via D’Amelio, la premier Meloni sarà oggi a Palermo per la cerimonia dello svelamento della Fiat Croma su cui viaggiavano Falcone e la moglie Francesca x.com

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