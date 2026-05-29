Almasri e il suo mancato arresto | ora la Corte europea dei diritti dell’uomo apre un fascicolo contro l’Italia

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha aperto un fascicolo contro l’Italia per non aver eseguito il mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale nei confronti di un ex capo della polizia giudiziaria libica. Il caso riguarda il mancato arresto di Osama Almasri Njeem, che non è stato catturato dopo che il governo italiano non ha eseguito l’ordine internazionale. La decisione arriva dopo le proteste della parte interessata.

Il caso della mancata esecuzione da parte del governo italiano del mandato di arresto emesso dalla Cpi nei confronti di Osama Almasri Njeem, ex capo della polizia giudiziaria libica, arriva alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Una donna ivoriana e un uomo sudanese, che affermano di essere stati torturati dall’uomo, e che ora sono in Italia, si sono rivolti alla Cedu sostenendo che l’Italia ha violato i loro diritti. La Cedu dopo un esame preliminare dei ricorsi, li ha comunicati al Governo con una serie di domande, per comprendere se i casi siano ammissibili e se eventualmente decidere se l’Italia ha violato i loro diritti. Le storie delle due vittime di Almasri. 🔗 Leggi su Open.online

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