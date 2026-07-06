La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l’Italia in una sentenza che riguarda un caso di violazione dei diritti di una donna. Dopo anni di battaglie legali, la vittoria è stata annunciata con parole di sollievo da parte della donna coinvolta, che ha descritto il suo percorso come un calvario. La decisione rappresenta il riconoscimento ufficiale di un'ingiustizia subita e la fine di un lungo processo giudiziario.

" Finalmente giustizia è fatta, non mi sembra vero dopo così tanto tempo. Ho vissuto un calvario ". Sono le parole di Audrey Ubeda, 42 anni, dopo la sentenza con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia a risarcire lei e i suoi figli per la gestione del procedimento giudiziario relativo alle violenze sessuali denunciate nei confronti dell'ex marito. In un'intervista rilasciata a la Repubblica, Ubeda ha ricordato uno degli aspetti più dolorosi della vicenda: l'archiviazione iniziale del caso da parte di una pm della Procura di Benevento, che aveva motivato la propria decisione sostenendo che fosse " normale per un uomo dover superare un minimo di resistenza della donna ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - "Ho vissuto un calvario, finalmente giustizia è fatta": le parole di Audrey Ubeda dopo la condanna dell'Italia da parte della Corte europea per i diritti dell'uomo

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