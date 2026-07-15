Singapore ha creato una versione digitale della città, utilizzando modelli 3D per simulare vari aspetti ambientali. Durante la fase di progettazione urbana, vengono analizzati il vento, l’irraggiamento, le temperature e il calore generato dagli edifici. Questo processo permette di prevedere come le nuove strutture influenzeranno il clima locale, aiutando a pianificare spazi più resilienti al caldo.

Singapore affronta il caldo già nella fase di progettazione urbana. L’ente nazionale per lo sviluppo del territorio utilizza modelli digitali tridimensionali per simulare vento, irraggiamento, temperature e calore prodotto dagli edifici. Un gemello digitale della città consente di confrontare scenari diversi e valutare in anticipo l’effetto di alberi, forma dei palazzi, distanza tra i blocchi e orientamento delle strade. Alle simulazioni si affiancano interventi concreti. Nel quartiere di Tampines sono stati sperimentati rivestimenti riflettenti su circa 130 edifici: dopo due anni di monitoraggio, la temperatura ambientale è risultata più bassa fino a 2 gradi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La città col gemello digitale. Singapore simula l’inferno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Freedo: Pioneering the Global Digital Twin Revolution

Notizie e thread social correlati

Napoli ha il suo gemello digitale immersivo: la città diventerà anche scenario competitivo di FortniteQuesta mattina si è tenuta presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo una conferenza stampa dedicata a Napoli Immersiva, un progetto che trasforma...

"Piacenza Digital Twin", presentato alla città il gemello digitale del ComuneNell’Auditorium Sant’Ilario è stato presentato il progetto “Piacenza Digital Twin”, un modello digitale in tre dimensioni del Comune di Piacenza.

Argomenti più discussi: La città col gemello digitale. Singapore simula l’inferno; Le oasi verdi di Parigi, il gemello digitale di SIngapore e i tetti riflettenti di Freetown: tre modelli contro il caldo atroce.

La città col gemello digitale. Singapore simula l’infernoSingapore affronta il caldo già nella fase di progettazione urbana. L’ente nazionale per lo sviluppo del territorio utilizza modelli digitali tridimensionali per simulare vento, irraggiamento, ... quotidiano.net

260702 La Croce Rossa di Singapore ha lanciato una campagna di donazione di sangue con gli ENHYPEN reddit

Singapore, la città che promette lunga vita dove salute, tecnologia e benessere vanno a braccettoAlimentazione consapevole da parte di tutti, uno Stato che ben spende le risorse destinate alla sanità, programmi nazionali ad hoc. Così Singapore è diventato un esempio mondiale per vivere bene, a ... panorama.it