Napoli ha il suo gemello digitale immersivo | la città diventerà anche scenario competitivo di Fortnite

Questa mattina si è tenuta presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo una conferenza stampa dedicata a Napoli Immersiva, un progetto che trasforma la città in un gemello digitale immersivo. Il progetto è stato sviluppato nell’ambito di Immersive Italy e mira a creare una rappresentazione virtuale della città. Oltre alla sua funzione di replica digitale, il progetto introduce anche un aspetto competitivo, inserendo Napoli nel contesto di un videogioco molto popolare.

Si è tenuta questa mattina, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, la conferenza stampa di presentazione ufficiale di Napoli Immersiva, il gemello digitale immersivo della città sviluppato nell'ambito di Immersive Italy. L'iniziativa gode del patrocinio del Comune di Napoli, che ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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