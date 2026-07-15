La Cassazione ha confermato la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere coinvolto in una sparatoria nel 2021. L’uomo aveva ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un assalto al suo negozio. La sentenza chiude il procedimento legale, senza possibilità di appello. La vicenda si è svolta nel cuneese, dove l’imprenditore ha risposto alle aggressioni armato.

Diventa definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l’assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione. L’uomo si è già costituito. La vicenda. Il gioielliere cuneese era a processo per aver ucciso due rapinatori, Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, dopo l’assalto al suo negozio di Grinzane Cavour, il 28 aprile 2021. Sia in primo grado che in appello – dove la condanna è stata di 14 anni e 9 mesi – i giudici avevano escluso... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Cassazione non fa sconti a Mario Roggero: 14 anni e 9 mesi al gioielliere che aveva ucciso due banditi

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