omicidio saman abbas la cassazione conferma 5 condanne

La Corte di Cassazione ha confermato cinque condanne definitive nel processo per l’omicidio di una ragazza di 18 anni uccisa a Novellara nel 2021. La vittima, di origine pakistana, è stata uccisa nella primavera di quell’anno. Le sentenze sono state confermate senza modifiche.

La Corte di Cassazione ha confermato cinque condanne, che sono dunque diventate definitive, nel processo per l’omicidio di Saman Abbas, la 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara, nel Reggiano, nella primavera del 2021. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati, confermando l’ergastolo per i genitori della giovane Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, ritenuti i mandanti del delitto, e per i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq. Definitiva anche la condanna a 22 anni di reclusione per lo zio Danish Hasnain. Differenza Donna: “Sentenza Cassazione ha forte valore sociale”. La sentenza definitiva della Cassazione sul femminicidio di Saman Abbas segna “una svolta” che va oltre il piano giudiziario e assume un forte valore “sociale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Omicidio Saman Abbas, la Cassazione conferma ergastolo per genitori e cugini, 22 anni per lo zio

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