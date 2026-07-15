La casa – Il rogo del male la recensione | parenti roventi
Venticinque anni fa, il film di Sam Raimi, noto per le scene molto violente, suscitò polemiche in vari paesi, portando a tagli e censure. La pellicola, che combina horror e elementi sovrannaturali, è stata al centro di discussioni sulla rappresentazione della violenza nel cinema. La sua uscita ha generato reazioni contrastanti tra pubblico e critica, con alcune versioni del film che sono state modificate per adattarsi a diversi mercati. La produzione ha anche affrontato alcune controversie legali legate ai contenuti e alle restrizioni imposte.
Venticinque anni fa, La casa di Sam Raimi fece scalpore in diversi paesi, dove i suoi contenuti eccessivamente violenti gli valsero tagli pesanti o addirittura il divieto totale di uscita (nel paese di origine di chi scrive, la Finlandia, uscì al cinema, integrale, nell’estate del 2003, cavalcando l’onda del successo di un altro film di Raimi, Spider-Man ). Adesso, i lungometraggi del franchise, anche quelli più truculenti, arrivano in sala senza troppi problemi (in questo nuovo capitolo solo una scena ha richiesto un lavoro di lima perché troppo brutale), sotto l’egida produttiva di Raimi e del socio Rob Tapert che affidano i vari episodi a registi capaci di imprimere qualcosa di nuovo dopo due decenni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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LA CASA - IL ROGO DEL MALE Giovedì 21.30 Venerdì 22.30 Sabato 22.30 Domenica 21.30 Lunedì 21.30 Martedì 21.30 Mercoledì 21.30 * TOP FILM * V.M. 14 facebook
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