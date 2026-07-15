La casa – Il rogo del male la recensione | parenti roventi

Notizia in breve

Venticinque anni fa, il film di Sam Raimi, noto per le scene molto violente, suscitò polemiche in vari paesi, portando a tagli e censure. La pellicola, che combina horror e elementi sovrannaturali, è stata al centro di discussioni sulla rappresentazione della violenza nel cinema. La sua uscita ha generato reazioni contrastanti tra pubblico e critica, con alcune versioni del film che sono state modificate per adattarsi a diversi mercati. La produzione ha anche affrontato alcune controversie legali legate ai contenuti e alle restrizioni imposte.