Il film “La casa: Il rogo del Male” presenta una narrazione che combina elementi di umorismo e violenza estrema, caratterizzando un racconto di ferocia e follia demoniaca. Si tratta di un nuovo capitolo di un franchise noto per la sua intensità, considerato il più selvaggio e inquietante fino a ora. La pellicola si distingue per la rappresentazione di scene particolarmente violente e grottesche, inserite in un contesto che alterna momenti comici e di pura brutalità.

La casa: Il rogo del Male porta sul grande schermo un nuovo capitolo di ferocia e follia demoniaca diventando l’esperienza più selvaggia e terrificante del franchise fino ad oggi. La saga de La casa, ossia Evil Dead, è tra le più popolari del cinema splatter grottesco. Il nuovo capitolo, diretto da Sébastien Vani?ek e prodotto dal padre del franchise Sam Raimi, vuole rilanciare il mix tra humor e follia grottesca della saga, ma aprendosi a nuove tematiche interpersonali. La storia di Alice. La protagonista del film è Alice, una donna che dopo essere rimasta vedova si trasferisce dai suoceri temporaneamente. La coppia vive in un luogo isolato, dove Alice pensa di poter ritrovare la serenità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - ‘La casa: il rogo del Male’, la recensione: un grottesco giro di giostra tra umorismo e violenza cieca

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Prodotto da @SonyPictures e distribuito da @Eagle_Pictures, arriva oggi al cinema #LaCasaIlRogodelMale, sesto film in 45 anni del franchise di successo, iniziato da Sam Raimi nel 1981. Senza spoiler, ecco alcuni motivi per cui dovreste vederlo se amate l'h x.com

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