Sébastien Vanicek rivede il concetto di "male" applicato alla mascolinità tossica, generando una paura tangibile e violenta. Se non tutto funziona, Souheila Yacoub è una perfetta final girl. Il male non accenna a fermarsi. Anzi. Partendo da un contesto decisamente più intimo, per allargar poi lo sguardo verso una lettura più ampia - a volte, non sempre -, La casa: il rogo del male del francese Sébastien Vanicek riprende la saga inventata da Sam Raimi (qui produttore) in un sesto capitolo in qualche modo autonomo e antologico, che segue il soft rebot del 2013 e poi quello - rivelazione - del 2023. Con una peculiarità centrale e, per quanto possibile, distintiva rispetto i precedenti capitoli: plasmare il male stesso come se fosse un'enorme matassa in grado di infettare . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Segui gli aggiornamenti su Recensione.

© Movieplayer.it - La casa: il rogo del male, recensione: la saga horror potrebbe avere ancora qualcosa da dire

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Casa - Il rogo del male | Trailer ufficiale

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La Casa - Il rogo del male sarà il capitolo più sanguinoso dell'intera saga horror partita nel 1981

Leggi anche: La casa: Il rogo del Male, il nuovo film horror esce l’8 luglio in Italia

Temi più discussi: La casa - Il rogo del male, arriva il 6° film della saga Evil Dead: 5 cose da sapere; La Casa - Il Rogo del Male: il nuovo capitolo della saga mette alla prova anche gli horror fan; La Casa: Il Rogo del Male, le prime reazioni promettono un bagno di sangue; La Casa: Il rogo del male - Le prime reazioni accendono l'attesa.

Prodotto da @SonyPictures e distribuito da @Eagle_Pictures, arriva oggi al cinema #LaCasaIlRogodelMale, sesto film in 45 anni del franchise di successo, iniziato da Sam Raimi nel 1981. Senza spoiler, ecco alcuni motivi per cui dovreste vederlo se amate l'h x.com

La Casa - Il Rogo del Male: la recensione del sesto film della sagaLa Casa il rogo del male recensione del film horror di Sébastien Vani?ek sesto capitolo della saga iniziata da Sam Raimi temi analisi storia ... comingsoon.it

Perché c'è un costante modello di sminuire e ignorare i Dreamer di Casa Targaryen? [Spoiler PRINCIPALI] reddit

La Casa – Il rogo del male: il vero terrore nasce in famigliaLa Casa – Il rogo del male riporta il franchise nell’orrore più fisico, tra gore, famiglia e possessioni brutali. spaziogames.it