La Camera di commercio Manifattura trend positivo Export giù e costi in rialzo

La Camera di commercio ha comunicato che il settore manifatturiero mostra un trend positivo, mentre le esportazioni sono in calo. La produzione rimane stabile, ma le imprese devono affrontare costi più elevati per energia, trasporti e assicurazioni, a causa delle tensioni internazionali. Le aziende si aspettano condizioni sostanzialmente invariate nei prossimi mesi. La situazione economica locale è influenzata dai conflitti globali, che continuano a pesare sui costi operativi.

La produzione tiene, ma le nubi della geopolitica continuano ad addensarsi sull’economia ferrarese. Le imprese guardano ai prossimi mesi con aspettative sostanzialmente stabili, pur dovendo fare i conti con l’aumento dei costi dell’energia, dei trasporti e delle assicurazioni, alimentato dai conflitti internazionali. È un quadro fatto di luci e ombre quello che emerge dall’ultima indagine congiunturale della Camera di commercio di Ferrara Ravenna: l’ industria manifatturiera continua a crescere, mentre rallentano edilizia e commercio e l’ export torna in territorio negativo. Sullo sfondo, le stime di Prometeia indicano per il 2026 una crescita del Pil ferrarese limitata allo 0,1%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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