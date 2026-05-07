Camera di Commercio due bandi per l’export | contributi fino a 110mila euro e servizi gratuiti

Da livornotoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ha annunciato l'apertura di due nuovi bandi rivolti alle imprese locali che intendono espandersi sui mercati internazionali. Le iniziative prevedono contributi fino a 110mila euro e offrono servizi gratuiti dedicati all’export. Le aziende interessate possono presentare le domande per accedere alle agevolazioni messe a disposizione, con l’obiettivo di sostenere la crescita all’estero delle attività del territorio.

Al via due nuove agevolazioni della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno per spingere le imprese del territorio verso i mercati esteri. Con l’attivazione di percorsi specialistici gratuiti da un lato e dall’altro con uno stanziamento di 110mila euro per contributi diretti, l’ente.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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