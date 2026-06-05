Camera di commercio e Ice | tornano gli appuntamenti dell’export front desk

La Camera di commercio dell’Emilia organizza anche quest’anno incontri dell’Export Front Desk presso le sedi di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Gli appuntamenti sono rivolti alle imprese locali e offrono informazioni su opportunità e servizi per espandere il business all’estero. La partecipazione è gratuita e mira a supportare le aziende nel rafforzare la presenza sui mercati internazionali. Le date degli incontri saranno comunicate tramite canali ufficiali.

La Camera di commercio dell’Emilia ospiterà anche quest’anno nelle proprie sedi (Parma, Piacenza e Reggio Emilia), una serie di appuntamenti personalizzati per far conoscere alle imprese opportunità e servizi finalizzati a incrementare il business nei mercati esteri. L’iniziativa - denominata. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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