La Biennale il messaggio politico di Bruxelles e il muro totale sui russi

Da lettera43.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Biennale ha dichiarato che nessun finanziamento pubblico sarà destinato a iniziative coinvolgenti la Russia. La posizione è stata comunicata in risposta a una questione politica, sottolineando che nessun denaro dei contribuenti verrà utilizzato per progetti con partecipazione russa. La decisione riflette una linea di totale esclusione nei confronti di qualsiasi collaborazione o partecipazione russa nelle attività finanziate dall’ente.

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«Si tratta decisamente di una questione politica. Nessun centesimo dei nostri soldi, dei soldi dei contribuenti, andrà in nessuna iniziativa in cui è coinvolta la Russia ». È la posizione ribadita a  Lettera43  dal portavoce della Commissione europea dopo l’annuncio della raccomandazione di Bruxelles di interrompere il finanziamento da 2 milioni di euro destinato alla Biennale di Venezia. Il ritrovato asse giallo-verde in salsa filorussa. Le risposte fornite dalla Fondazione dopo il primo avviso ad aprile non hanno soddisfatto la Commissione e quindi la vicepresidente esecutiva  Henna Virkkunen ha annunciato su X l’ufficializzazione della decisione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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