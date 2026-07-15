La Biennale ha dichiarato che nessun finanziamento pubblico sarà destinato a iniziative coinvolgenti la Russia. La posizione è stata comunicata in risposta a una questione politica, sottolineando che nessun denaro dei contribuenti verrà utilizzato per progetti con partecipazione russa. La decisione riflette una linea di totale esclusione nei confronti di qualsiasi collaborazione o partecipazione russa nelle attività finanziate dall’ente.

«Si tratta decisamente di una questione politica. Nessun centesimo dei nostri soldi, dei soldi dei contribuenti, andrà in nessuna iniziativa in cui è coinvolta la Russia ». È la posizione ribadita a Lettera43 dal portavoce della Commissione europea dopo l’annuncio della raccomandazione di Bruxelles di interrompere il finanziamento da 2 milioni di euro destinato alla Biennale di Venezia. Il ritrovato asse giallo-verde in salsa filorussa. Le risposte fornite dalla Fondazione dopo il primo avviso ad aprile non hanno soddisfatto la Commissione e quindi la vicepresidente esecutiva Henna Virkkunen ha annunciato su X l’ufficializzazione della decisione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La Biennale, il messaggio politico di Bruxelles e il muro totale sui russi

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EU Commission Full Briefing 29/05/2026 - Romania Drone, Russia Sanctions, AI, China

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