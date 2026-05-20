C’è l’intesa sui dazi Usa-Ue | la sinistra sperava nello scontro totale con Trump Bruxelles invece chiude l’accordo
Nella notte tra martedì e mercoledì, Parlamento europeo, Consiglio e Commissione hanno raggiunto un accordo sui dazi tra Usa e Ue, chiudendo così le trattative avviate la scorsa estate a Turnberry, in Scozia, tra le rispettive rappresentanti delle istituzioni e l’ex presidente americano. La decisione mette fine a un periodo di tensioni commerciali, con Bruxelles che ha scelto di chiudere l’intesa, mentre alcuni esponenti di sinistra avevano sperato in uno scontro più deciso con gli Stati Uniti.
Nella notte tra martedì e mercoledì, Parlamento europeo, Consiglio e Commissione hanno trovato il compromesso necessario per attuare l’intesa siglata la scorsa estate a Turnberry, in Scozia, tra Ursula von der Leyen e Donald Trump. Un passaggio che negli ultimi mesi sembrava essersi trasformato in un terreno minato politico e diplomatico. Invece il meccanismo europeo, pur tra ritardi e resistenze, ha finito per convergere sull’obiettivo iniziale: mettere in sicurezza il rapporto economico con Washington senza cedere completamente sul terreno politico. Ad annunciare il via libera la presidenza cipriota dell’Ue: «Raggiunto l’accordo sull’attuazione delle disposizioni tariffarie della Dichiarazione congiunta Ue-Usa ». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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