C’è l’intesa sui dazi Usa-Ue | la sinistra sperava nello scontro totale con Trump Bruxelles invece chiude l’accordo

Nella notte tra martedì e mercoledì, Parlamento europeo, Consiglio e Commissione hanno raggiunto un accordo sui dazi tra Usa e Ue, chiudendo così le trattative avviate la scorsa estate a Turnberry, in Scozia, tra le rispettive rappresentanti delle istituzioni e l’ex presidente americano. La decisione mette fine a un periodo di tensioni commerciali, con Bruxelles che ha scelto di chiudere l’intesa, mentre alcuni esponenti di sinistra avevano sperato in uno scontro più deciso con gli Stati Uniti.

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