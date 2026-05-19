Il governo italiano si trova di fronte a una disputa con la Commissione europea riguardo alla richiesta di una deroga al patto di stabilità. La questione riguarda le misure adottate dal governo per sostenere l’economia e le conseguenze di questa richiesta sulla gestione delle finanze pubbliche. La discussione si svolge in un momento di tensione tra le istituzioni nazionali e comunitarie, con implicazioni sulla capacità del paese di rispettare le regole fiscali stabilite dall’Unione.

Il conflitto La proposta alla Commissione Ue di ridurre temporaneamente la spesa per il riarmo per tamponare il caro-prezzi dell’energia. Accise: venerdì scade il taglio, servono fondi. L’incontro con gli autotrasportatori Lo scontro tra il governo italiano e la Commissione europea sulla deroga al patto di stabilità per calmierare il caro-prezzi dell’energia continuerà almeno fino alla prossima legge di bilancio, l’ultima della legislatura prima delle elezioni dell’anno prossimo. Ma produrrà un effetto immediato sul consiglio dei ministri, convocato venerdì prossimo, 22 maggio, che dovrà trovare i soldi per prorogare gli sconti sui carburanti per evitare che il prezzo del gasolio aumenti di colpo di 24 centesimi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - La trappola dei conti, il muro di Bruxelles: Meloni in bolletta

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