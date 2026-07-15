kostic ha impressionato amorim niente passaggio al milan futuro

Andrej Kostic ha mostrato ottime prestazioni durante i primi giorni di ritiro con il Milan, impressionando l’allenatore. Il giovane attaccante si sta distinguendo per l’impegno e le capacità sul campo. Al momento, non ci sono indicazioni di un trasferimento in altra squadra, e il suo ruolo nella rosa rossonera sembra consolidarsi. Kostic continua ad allenarsi con il gruppo, senza ulteriori sviluppi riguardo a un possibile passaggio al club rivale.

Andrej Kostic sta impressionando tutti in questi primi giorni di ritiro con la maglia del Milan. Il giovane centravanti si sta ben disimpegnando a Milanello e potrebbe trovare la conferma in prima squadra. Milan, novità su Kostic: ha impressionato Amorim – calciomercato.it (foto Ansa) Classe 2007, l’attaccante è arrivato dal Partizan con il Milan che avrebbe voluto inserirlo nella rosa del Milan Futuro per testarne le qualità, almeno inizialmente, in Serie D. I primi giorni del centravanti montenegrino, però, hanno colpito tutti con la punta che potrebbe restare in prima squadra agli ordini di Ruben Amorim. Molto probabilmente, considerato l’infortunio di Santiago Gimenez, il Milan dovrà scegliere uno tra Kostic e Camarda da inserire in prima squadra come vice Gonçalo Ramos. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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