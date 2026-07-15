Ferdinand ha annunciato che Koné non si trasferirà all’Inter, ma sarà al Manchester United. L’indiscrezione, diffusa su YouTube dall’ex difensore, riguarda un’operazione da 53 milioni di euro. La notizia riguarda la prossima destinazione del calciatore, confermando il trasferimento ai Red Devils. Nessun altro dettaglio ufficiale è stato comunicato finora.

di Paolo Moramarco . Operazione da 53 milioni di euro. Clamorosa indiscrezione lanciata da Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United, sul proprio canale YouTube riguardo alla campagna acquisti dei Red Devils. Secondo Ferdinand, il club inglese avrebbe raggiunto un accordo per Manu Koné, centrocampista francese della Roma, pagando circa 45 milioni di sterline (circa 53 milioni di euro ). « Un ottimo giocatore per il 4-2-3-1 di Michael Carrick », ha commentato Ferdinand, sottolineando come Koné possa inserirsi rapidamente nel progetto tattico dei Red Devils. Situazione di mercato e contesto Roma. Il giocatore, reduce dalla sconfitta in semifinale Mondiale contro la Spagna, è uno dei nomi più seguiti in uscita dalla Roma. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Koné, niente Inter! Ferdinand è sicuro: la sua prossima destinazione sarà il Manchester United

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