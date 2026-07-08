La Juventus Next Gen ha annunciato il primo acquisto della sessione di mercato estiva. La società ha ufficializzato l’ingaggio di un nuovo giocatore, senza specificare ulteriori dettagli sul trasferimento. Il calciatore ha già rilasciato le sue prime dichiarazioni dopo aver firmato con il club. La notizia è stata resa nota tramite comunicato ufficiale, senza indicazioni su cifre o durata del contratto.

di Marco Baridon Okolo alla Juventus Next Gen: il club bianconero ha ufficializzato il primo colpo di calciomercato dell’estate. Il comunicato e tutti i dettagli. L’anticipazione di qualche giorno fa di è diventata realtà: Daniel Okolo è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus Next Gen. L’attaccante arriva a parametro zero dalla Triestina e va a rinforzare il reparto offensivo di mister Brambilla: questo il comunicato ufficiale del club. COMUNICATO – « Daniel Okolo è un giocatore bianconero! L’attaccante classe 2007, nato a Ravenna con origini nigeriane, entra a far parte del progetto bianconero dopo l’esperienza maturata prima con... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Okolo alla Juventus Next Gen: ufficiale il primo colpo di mercato dei bianconeri! Tutti i dettagli e le sue prime parole

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Escl. - Affare fatto e confermato! Daniel Okolo (nato nel 2007) alla Juventus a parametro zero. Visite mediche e firma previste per oggi. Giocherà per la Juve Next Gen. Contratto fino al 2028 con opzione per il 2030. Via @NicoSchira x.com

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