Keith Haring a Roma | la grande mostra a Palazzo Braschi

Da funweek.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 6 ottobre 2026 all’11 aprile 2027, il Museo di Roma a Palazzo Braschi ospiterà una mostra dedicata a Keith Haring. L’esposizione presenterà un’ampia selezione di opere dell’artista, considerato una delle figure più riconoscibili dell’arte del secondo Novecento.

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Keith Haring a Palazzo Braschi: arte senza confini. Dal 6 ottobre 2026 all’11 aprile 2027 il Museo di Roma a Palazzo Braschi ospita una grande mostra dedicata a Keith Haring, tra le figure più riconoscibili dell’arte del secondo Novecento. Il progetto riunisce oltre 140 opere e materiali eccezionalmente prestati dalla Nakamura Keith Haring Collection, la maggiore raccolta al mondo dedicata all’artista, insieme a importanti prestiti pubblici e privati. New York, la strada e il linguaggio universale di Haring. Nella New York turbolenta degli anni Ottanta, segnata da violenza, degrado urbano e nascita dell’hip-hop, Haring trasforma la città in un laboratorio creativo a cielo aperto. 🔗 Leggi su Funweek.it

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