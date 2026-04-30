Ettore Scola Non ci siamo mai lasciati la mostra al Museo di Roma a Palazzo Braschi

Al Museo di Roma a Palazzo Braschi si apre una mostra dedicata a Ettore Scola, a dieci anni dalla sua scomparsa. L’esposizione ripercorre la carriera e la vita dell’autore, mettendo in mostra materiali e immagini legati al suo lavoro e alla sua persona. L’evento permette di avvicinarsi a un artista che ha lasciato un segno nel cinema e nella cultura italiana.

A dieci anni dalla scomparsa, Ettore Scola torna idealmente a incontrare il suo pubblico con una mostra che ne celebra l’eredità creativa e umana.Dal 2 maggio al 13 settembre, il Museo di Roma a Palazzo Braschi ospita Ettore Scola. Non ci siamo mai lasciati, un percorso immersivo che attraversa.🔗 Leggi su Romatoday.it

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