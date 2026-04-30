A dieci anni dalla morte di Ettore Scola, viene inaugurata al Museo di Roma, presso Palazzo Braschi, una mostra dedicata al regista. L'esposizione, intitolata “Ettore Scola. Non ci siamo mai lasciati”, sarà aperta al pubblico a partire dal 2 maggio e propone una selezione di materiali e opere legate alla sua carriera e alla sua vita. La mostra offre l'opportunità di approfondire l'universo artistico di Scola e il suo rapporto con il pubblico.

A dieci anni dalla scomparsa di Ettore Scola, il suo pubblico avrà la possibilità di riscoprire l’identità artistica e personale del grande regista attraverso la mostra Ettore Scola. Non ci siamo mai lasciati, ospitata dal Museo di Roma a Palazzo Braschi e in programma dal 2 maggio al 13 settembre. La rassegna, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, e curata da Silvia Scola e Alessandro Nicosia, è organizzata e realizzata da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare, con il supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - A dieci anni dalla scomparsa del regista, arriva la mostra “Ettore Scola. Non ci siamo mai lasciati”, dal 2 maggio al Museo di Roma, a Palazzo Braschi

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