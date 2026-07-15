Harry Kane, capitano della squadra, ha espresso grande sconforto dopo la partita, affermando di essere distrutto. Ha commentato che i tornei sono molto faticosi e ha detto che avrebbero dovuto attaccare di più durante la gara. Kane ha anche parlato dei suoi compagni, dello staff e dei tifosi, mostrando il suo dispiacere per l’esito della partita.

Il capitano Harry Kane, 6 gol al Mondiale come Bellingham, è a pezzi: "Sono distrutto. Distrutto per i ragazzi. Distrutto per tutti, lo staff, i tifosi. Abbiamo giocato una buona partita per la maggior parte del tempo. Una volta andati in vantaggio per 1-0, sembrava che ci limitassimo a resistere. A questo livello, non è abbastanza". Esatto, non è bastato contro questa Argentina, mai doma. Poi continua il leader del Bayern: "Abbiamo avuto bei momenti in questo torneo, molte belle gare. Un'altra semifinale. Parliamo di essere a un passo dalla vittoria. Ci siamo quasi. Dobbiamo solo trovare quel tassello mancante nella fase finale del torneo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kane non si dà pace: "Sono distrutto. Questi tornei ti prosciugano, avremmo dovuto attaccare..."

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