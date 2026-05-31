L’amara analisi di coach Jakovljevic | Troppi errori commessi nel finale E non siamo stati aggressivi come avremmo dovuto essere Ciao Pajola il capitano lascerà la V nera

Da sport.quotidiano.net 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il coach Jakovljevic ha criticato la squadra per aver commesso troppi errori nel finale e per la mancanza di aggressività. Il capitano, Alessandro Pajola, ha lasciato la squadra e si è allontanato con le stampelle, ma ha continuato a sostenere i compagni durante la partita contro Venezia. Nonostante l’infortunio, Pajola è rimasto vicino alla squadra, cercando di offrire supporto.

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Con le stampelle, ma sempre vicino ai compagni. Alessandro Pajola anche nella sfida con Venezia ha provato a dare un supporto ai compagni. Non in campo, visto che intervento chirurgico di meniscectomia selettiva esterna per rottura a flap del corno anteriore del menisco esterno del ginocchio destro, non sarà a disposizione fino al termine della stagione, ma caricando la squadra da bordo campo. Alla vigilia di quelli che sono gli ultimi playoff con la Virtus, il suo addio alla VNera è ormai certo (come ha fatto capire anche il direttore generale bianconero Paolo Ronci), si immaginava di tutto tutto fuorché lasciare la squadra senza supporto in questa fase decisiva della stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - L’amara analisi di coach Jakovljevic: "Troppi errori commessi nel finale. E non siamo stati aggressivi come avremmo dovuto essere». Ciao Pajola, il capitano lascerà la V nera
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