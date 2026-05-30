I tagli di capelli degli anni 70 sono ancora di tendenza. Tra i più iconici ci sono i caschetti corti, i tagli a strati e le acconciature con volume e frange lunghe. Molti di questi stili si sono riproposti nelle collezioni di moda e nelle acconciature attuali, mantenendo vivo il fascino di quel decennio. Le tendenze degli anni 70 continuano a influenzare le scelte di look di oggi, con un ritorno di stili vintage rivisitati in chiave moderna.

Sì, proprio così: i tagli di capelli Anni 70 continuano ad affascinarci. Basta guardare le passerelle, TikTok, le celebrity o i saloni più richiesti del momento per rendersene conto: volumi morbidi, scalature leggere, texture naturali e frange aperte che andavano di moda più ormai più di cinquant’anni fa, continuano a influenzare le tendenze capelli nel 2026. Forse perché gli Anni 70 hanno rappresentato un momento di libertà estetica senza precedenti. I tagli sfoggiati in quel periodo erano decisamente più personali, vissuti, spontanei. Ed è proprio questo il motivo per cui molti dei tagli nati in quel periodo continuano a funzionare ancora oggi: riescono a sembrare contemporanei senza perdere carattere. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Questi sono i tagli capelli Anni 70 più iconici del decennio. E sì, oggi sono ancora in tendenza

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