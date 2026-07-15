k2 e frisbee entrano nella joint venture rti mediaset e warner brosdiscovery

K2 e Frisbee sono state incorporate nella joint-venture tra RTI Mediaset e Warner Bros. Discovery. Boing S.p.A., la società risultante, ha comunicato l’espansione dell’offerta rivolta a bambini e famiglie. La notizia riguarda l’inserimento di nuovi contenuti e programmi specifici per il pubblico giovane. La joint-venture, attiva nel settore dell’intrattenimento televisivo, si rivolge ormai a un segmento più ampio di spettatori familiari. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici dell’accordo o sui programmi coinvolti.

Boing S.p.A., la joint-venture tra RTI Mediaset e Warner Bros. Discovery, annuncia l’ampliamento della propria offerta dedicata al pubblico kids e family. I canali K2 e Frisbee entrano a far parte del portfolio editoriale della società, affiancandosi a Boing, Boing Plus e Cartoonito. Da oltre vent’anni, RTI Mediaset e Warner Bros. Discovery condividono la stessa mission: offrire al maggior numero di persone contenuti gratuiti, accessibili a tutti e diversificati per target. L’ingresso di K2 e Frisbee nel perimetro di Boing. S.p.A. arricchisce e completa una proposta pensata per accompagnare bambini e ragazzi nelle diverse fasi della crescita, ampliando la varietà di generi, stili e linguaggi a disposizione delle famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Mediaset.

© Ilgiornaleditalia.it - K2 e Frisbee entrano nella joint-venture Rti Mediaset e Warner Bros.Discovery

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Boing si espande: K2 e Frisbee entrano nella joint venture Mediaset-Warner Bros. DiscoveryBoing ha annunciato l’ingresso di K2 e Frisbee nella joint venture tra Mediaset e Warner Bros.

Boing amplia la propria offerta Kids: K2 e Fresbee entrano nel portfolio della joint-venture Rti Mediaset e Warne Bros DiscoveryBoing ha annunciato l’ampliamento della propria offerta dedicata ai bambini e alle famiglie.

Temi più discussi: Mediaset rafforza l'offerta kids: i canali K2 e Frisbee entrano nel perimetro della joint venture tra RTI e Warner Bros. Discovery. Raccolta a Publitalia, accordo con PRS per la fase di transizione; Mediaset rafforza l'offerta kids: K2 e Frisbee nella joint venture Boing; MFE-WBD, ampliata la joint-venture per i canali kids; Rivoluzione digitale terrestre: K2 e Frisbee a Mediaset, Rai Gulp chiude.

I canali K2 e Frisbee entrano in Boing, joint-venture RTI Mediaset e Warner Bros. Discovery primaonline.it/2026/07/15/478… x.com

Boing amplia la propria offerta kids: K2 e Frisbee entrano nella joint-venture RTI Mediaset e Warner Bros. DiscoverySi rafforza la partnership tra i due gruppi, con un impegno di lungo periodo a favore di contenuti gratuiti, accessibili e di qualità ... sorrisi.com

K2 e Frisbee entrano nel portfolio di Boing: si rafforza l’alleanza tra Mediaset e Warner Bros. DiscoveryK2 e Frisbee entrano nel portfolio di Boing, la joint venture tra RTI Mediaset e Warner Bros. Discovery. Ecco cosa cambia per l’offerta kids. superguidatv.it