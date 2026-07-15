Boing si espande | K2 e Frisbee entrano nella joint venture Mediaset-Warner Bros Discovery

Boing ha annunciato l’ingresso di K2 e Frisbee nella joint venture tra Mediaset e Warner Bros. Discovery. Le due nuove reti verranno integrate nel portafoglio, ampliando l’offerta dedicata ai bambini. La collaborazione tra le due aziende si rafforza con questa operazione, che vede Boing S.p.A. come società responsabile della gestione delle nuove reti. La joint venture coinvolge RTI Mediaset e Warner Bros. Discovery.

Boing amplia il proprio portfolio con K2 e Frisbee, rafforzando la partnership tra Mediaset e Warner Bros. Discovery nel mercato kids. Boing S.p.A., la joint-venture tra RTI Mediaset e Warner Bros. Discovery, annuncia l’ampliamento della propria offerta dedicata al pubblico kids e family. I canali K2 e Frisbee entrano a far parte del portfolio editoriale della società, affiancandosi a Boing, Boing Plus e Cartoonito. Da oltre. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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