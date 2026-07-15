Boing amplia la propria offerta Kids | K2 e Fresbee entrano nel portfolio della joint-venture Rti Mediaset e Warne Bros Discovery

Boing ha annunciato l’ampliamento della propria offerta dedicata ai bambini e alle famiglie. La joint-venture tra RTI Mediaset e Warner Bros. Discovery ha inserito due nuovi canali nel proprio portfolio, chiamati K2 e Fresbee. La decisione riguarda l’aggiunta di questi due canali alla programmazione rivolta a un pubblico giovane, senza specificare ulteriori dettagli sui contenuti o le date di lancio.

Boing S.p.A., la joint-venture tra RTI Mediaset e Warner Bros. Discovery, annuncia l’ampliamento della propria offerta dedicata al pubblico kids e family. I canali K2 e Frisbee entrano a far parte del portfolio editoriale della società, affiancandosi a Boing, Boing Plus e Cartoonito. "Abbiamo raggiunto un accordo, molto atteso e voluto da entrambe le parti, per far entrare anche K2 e Frisbee a pieno titolo nella joint venture. Allarghiamo quindi la nostra offerta con due nuovi canali per bambini, che rientrano sotto il cappello Mediaset insieme a un socio molto prestigioso", le parole di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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