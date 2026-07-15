Khephren Thuram è nella lista dei cedibili dalla Juventus, ma il suo ginocchio destro non è ancora guarito. Una fasciatura vistosa al ginocchio destro alimenta i dubbi sul suo stato di salute. Il giocatore, che era rientrato in campo, resta in bilico tra la volontà di cederlo e le condizioni fisiche ancora da valutare. La società sta monitorando attentamente la situazione prima di prendere decisioni definitive.

Una vistosa fasciatura al ginocchio destro fa suonare l'allarme in casa Juve sull'estate di Khephren Thuram. Il francese, che era rientrato al lavoro alla Continassa già da giovedì scorso, in anticipo rispetto ai compagni, dopo un finale di stagione complicato proprio dai problemi fisici, si è presentato al raduno con un evidente bendaggio sull'articolazione, segnale chiaro che la problematica non è stata risolta durante le vacanze. Il centrocampista figlio d'arte aveva concluso lo scorso campionato convivendo con un dolore al ginocchio, che aveva costretto Spalletti a gestirlo nelle ultime gare, tanto da schierarlo per tutti i novanta minuti in una sola partita delle ultime 8. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, Thuram è un problema: è nella lista dei cedibili, ma il ginocchio non è ancora guarito

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